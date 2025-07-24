وزير الطوارئ وإدارة الكوارث: نتابع انفجار معرة مصرين وفرق الدفاع المدني تواجه صعوبات في الاستجابة

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الجهات المختصة تتابع عن كثب الانفجار المجهول الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت على الفور إلى موقع الحادث وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين.

وأوضح الصالح أن عملية الإجلاء تُنفّذ رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة، ما يعيق بشكل كبير عمليات الاستجابة ويُعرض الفرق لمخاطر جسيمة. وأضاف أن فرق الدفاع المدني تعمل بأقصى طاقتها وسط ظروف خطيرة ومعقدة

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن حصيلة الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي ارتفعت إلى وفاة شخصين وإصابة 70 آخرين بجروح متفاوتة