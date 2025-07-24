الخميس 29 محرم 1447 ﻫ - 24 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث: نتابع انفجار معرة مصرين وفرق الدفاع المدني تواجه صعوبات في الاستجابة

منذ 13 دقيقة
مدير منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) رائد الصالح

مدير منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) رائد الصالح

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الجهات المختصة تتابع عن كثب الانفجار المجهول الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت على الفور إلى موقع الحادث وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين.

وأوضح الصالح أن عملية الإجلاء تُنفّذ رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة، ما يعيق بشكل كبير عمليات الاستجابة ويُعرض الفرق لمخاطر جسيمة. وأضاف أن فرق الدفاع المدني تعمل بأقصى طاقتها وسط ظروف خطيرة ومعقدة

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن حصيلة الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي ارتفعت إلى وفاة شخصين وإصابة 70 آخرين بجروح متفاوتة

    المزيد من أخبار العالم

    فلسطينيون يتجمعون وهم يحملون إمدادات الإغاثة التي دخلت غزة عبر إسرائيل، وسط أزمة الجوع، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في 20 يوليو/تموز 2025. رويترز
    الاتحاد الأوروبي: كل الخيارات مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بتحسين المساعدات المقدمة لغزة
    علم اليونان
    اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق البحرية لتخفيف حدة التوتر
    أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا. رويترز
    الاتحاد الأوروبي يندد بالتدخلات الأجنبية التي تسعى لزعزعة استقرار سوريا

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
    وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هل ينجح بري في تثبيت معادلة "السلاح مقابل السيادة"؟
    المبعوث الأمريكي توم باراك
    باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!