وزير المالية الألماني من كييف: أوكرانيا تستطيع الاعتماد علينا

قال لارس كلينغبايل وزير المالية ونائب المستشار الألماني اليوم الاثنين لدى وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة لم يعلن عنها مسبقا إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يدرك أن دعم ألمانيا لأوكرانيا لا يتضاءل.

وقال كلينجبايل، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية التي يقودها المستشار فريدريش ميرتس، “لا ينبغي لبوتين أن يتوهم أن دعم ألمانيا لأوكرانيا قد ينهار”.

وأضاف “على العكس من ذلك، نبقى ثاني أكبر داعم لأوكرانيا عالميا، والأكبر في أوروبا… يمكن لأوكرانيا مواصلة الاعتماد على ألمانيا”.

وحث كلينجبايل بوتين على إظهار الاهتمام بعملية السلام المتعلقة بأعنف حرب في أوروبا منذ 80 عاما والتي اندلعت في فبراير شباط 2022.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب بسرعة، لكن كييف وحلفاءها يشعرون بالقلق من أنه ربما يسعى إلى فرض اتفاق بشروط روسيا.

وقال كلينجبايل إن أوكرانيا بحاجة إلى المشاركة في المحادثات، ولا بد من وقف إطلاق النار وتوفير ضمانات أمنية موثوقة لتحقيق سلام دائم.

وقال “لهذا الغرض فإننا ننسق بشكل وثيق على المستوى الدولي”.

ومن بين الخيارات التي طُرحت خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بأمن أوكرانيا بعد اتفاق سلام محتمل، أيد كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نشر قوات في إطار تحالف من الدول المستعدة للمشاركة.

وأشار ميرتس أيضا إلى انفتاحه على مشاركة ألمانيا، لكنه سيواجه ردود فعل عنيفة من داخل وخارج طيفه السياسي بشأن هذه المسألة.

وبحسب وزارة المالية، دعمت الحكومة الألمانية أوكرانيا بمبلغ 50.5 مليار يورو (59.18 مليار دولار) منذ بدء الحرب.