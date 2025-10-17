الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
وزير المالية السعودي: استعداد لإطلاق استثمارات واسعة في سوريا بدعم دولي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الجمعة، أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا، وأن العديد من الاستثمارات يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وأشار الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، إلى أن دعم سوريا بعد عقود من العزلة يعد واجباً على المجتمع الدولي.

من جهتها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق يعمل عن كثب مع سوريا لمساعدة المؤسسات الحيوية، بما في ذلك البنك المركزي، لتعزيز التنمية والنمو في البلاد.

  • رويترز

