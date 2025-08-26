الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير المالية الفرنسي: سقوط الحكومة قد يفتح الباب لتدخل دولي بالاقتصاد

منذ ساعة واحدة
إيريك لومبار

إيريك لومبار

A A A
طباعة المقال

قال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار اليوم الثلاثاء إن ثمة تهديدا بتدخل صندوق النقد الدولي في الاقتصاد إذا سقطت حكومة الأقلية برئاسة فرانسوا بايرو.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء بايرو تهديدا متزايدا بالإطاحة بها بعدما قالت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية إنها لن تدعم تصويتا على الثقة من المقرر إجراؤه في الثامن من سبتمبر أيلول بسبب خططه لتطبيق تخفيضات كبيرة في الميزانية.

وقال لومبار لإذاعة فرانس إنتر “نحن في خضم المعركة”، مضيفا أنه “بالتأكيد لن يستسلم” لاحتمال خسارة حكومة بايرو التصويت على الثقة.

وردا على سؤال حول تعليقات سياسيين آخرين قالوا إن انهيار حكومة بايرو قد يؤدي إلى تدخل صندوق النقد الدولي في الشؤون المالية الفرنسية، أجاب لومبار “هذا خطر قائم أمامنا”.

وأضاف “هذا خطر نود تفاديه، وينبغي علينا أن نتفاديه، لكن لا يمكنني الادعاء بأنه غير موجود”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المستشار الألماني فريدريش ميرتس. رويترز
غزة تحت القصف
ألمانيا ترفض الانضمام لمبادرة الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة (أرشيفية من رويترز)
غزة تحت القصف
نتنياهو يضع خطة احتلال غزة على طاولة مجلس الوزراء الأمني اليوم
مؤشر نيكي الياباني - رويترز
نيكي يغلق عند أدنى مستوى منذ أسبوعين مع صعود الين بعد إقالة كوك

الأكثر قراءة

علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش