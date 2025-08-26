وزير المالية الفرنسي: سقوط الحكومة قد يفتح الباب لتدخل دولي بالاقتصاد

قال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار اليوم الثلاثاء إن ثمة تهديدا بتدخل صندوق النقد الدولي في الاقتصاد إذا سقطت حكومة الأقلية برئاسة فرانسوا بايرو.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء بايرو تهديدا متزايدا بالإطاحة بها بعدما قالت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية إنها لن تدعم تصويتا على الثقة من المقرر إجراؤه في الثامن من سبتمبر أيلول بسبب خططه لتطبيق تخفيضات كبيرة في الميزانية.

وقال لومبار لإذاعة فرانس إنتر “نحن في خضم المعركة”، مضيفا أنه “بالتأكيد لن يستسلم” لاحتمال خسارة حكومة بايرو التصويت على الثقة.

وردا على سؤال حول تعليقات سياسيين آخرين قالوا إن انهيار حكومة بايرو قد يؤدي إلى تدخل صندوق النقد الدولي في الشؤون المالية الفرنسية، أجاب لومبار “هذا خطر قائم أمامنا”.

وأضاف “هذا خطر نود تفاديه، وينبغي علينا أن نتفاديه، لكن لا يمكنني الادعاء بأنه غير موجود”.