وزير النقل التركي: ستطرح مناقصة لإطلاق شبكة الجيل الخامس

قال عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي الأحد إن بلاده ستطلق مناقصة ترددات الجيل الخامس التي طال انتظارها في 16 أكتوبر\تشرين الأول، وسيبدأ مشغلو الهواتف المحمولة في تقديم خدمات الجيل الخامس في أبريل\نيسان 2026.

وقال أورال أوغلو في بيان إن مشغلي الهاتف المحمول الذين يحملون حاليا تراخيص النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (جي.إس.إم) وشبكات الجيل الرابع المتقدم(الجيل 4.5) يمكنهم المشاركة، مما يعني أن شركة (تركسل) التي تسيطر عليها الحكومة وشركة الاتصالات التركية (ترك تيليكوم) إلى جانب وحدة فودافون التركية يمكنها المشاركة جميعا.

وأضاف “سنطرح مناقصة الجيل الخامس في 16 أكتوبر، وسيبدأ مشغلو الهاتف المحمول لدينا في تقديم خدمات الجيل الخامس اعتبارا من أول أبريل 2026”.

وتابع أورال أوغلو “سيتم تخصيص ما مجموعه 11 حزمة ترددات مختلفة للمشغلين من خلال المناقصة التي ستُقام بقيمة 2.125 مليار دولار كحد أدنى لما مجموعه 400 ميجاهرتز من الترددات في نطاقي التردد 700 ميجاهرتز و3.5 جيجاهرتز”.

وأوضح الوزير أنه تم نشر مواصفات المناقصة في الجريدة الرسمية.

وقال إن تراخيص شبكات الهاتف المحمول الحالية ستنتهي صلاحيتها عام 2029، وستخضع البنية التحتية والخدمات الخاصة بالمشغلين لنظام ترخيص جديد سيتم طرحه في إطار مناقصة جديدة.

وأضاف “اعتبارا من هذا التاريخ (2029) فصاعدا، سيكون المشغلون ملزمون بدفع خمسة بالمئة من إيراداتهم السنوية إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستكون فترة الترخيص سارية حتى 31 ديسمبر 2042”.