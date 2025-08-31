وزير النقل المصري: حادث قطار مطروح غريب ولن نتستر على أحد

اعتبر وزير النقل المصري، كامل الوزير، مساء أمس السبت، إن حادث انقلاب قطار الضبعة الذي وقع السبت وخلّف 3 قتلى وأكثر من 100 مصاب هو حادث غريب، مؤكداً أن السكة سليمة، وأن القطار جديد كلياً.

وأضاف الوزير خلال مداخلة ببرنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، أن تسجيلات جرار القطار مع تحقيقات الجهات الفنية والنيابة العامة ستُظهر أسباب الحادث.

وأكد كامل الوزير أن اللجنة الفنية المشكلة لبحث أسباب حادث انقلاب القطار ستصدر تقريرها اليوم الأحد. وأضاف: “سنعلن نتائج التحقيق بكل شفافية، وسينال المتسبب في الحادث عقابه”. وأكد: “لن نتستر على أحد”.

“لا هبوط بالسكة”

وحول ما أثير عن هبوط بالسكة الحديد بمنطقة الضبعة أدت إلى وقوع الحادث، نفى وزير النقل هذا الأمر تماماً، مؤكداً أن السكة سليمة وجديدة ولا يوجد بها أي هبوط أرضي، كما نفى اصطدام القطار بأحد اللوادر، قائلا: “لو اصطدم القطار بلودر على السكة سيكون هناك آثار واضحة للاصطدام بالجرار الأمامي، والجرار سليم 100%”.

وأضاف الوزير: “العربات بدأت تنفصل عن القطار من العربة الرابعة بعد الجرار، لسبب مجهول حتى الآن، سيتم الكشف عنه فور انتهاء التحقيقات وتقرير اللجنة الفنية”.

وقال الوزير إنه انتقل إلى موقع الحادث بشكل سريع بعد حوالي الساعة ونصف فقط، حيث كان يتفقد أحد المواقع القريبة من موقع الحادث، وأنه أصدر تعليماته بنقل ركاب القطار فورا عبر أتوبيسات خاصة إلى القاهرة والإسكندرية، حيث تم نقل 800 راكب.

انطلاق القطارات دون تأخير

كما أكد الوزير أن القطارات المتجهة إلى مرسى مطروح لنقل المصطافين ستنطلق في مواعيدها دون أي تأخير، حيث سيكون بانتظارها أتوبيسات بمحطة الضبعة لاستكمال الطريق إلى مطروح، حتى إزالة العوائق وآثار الحادث واستعادة السكة الحديد لعملها من جديد.

ووجه وزير النقل رسالة للمصريين قائلا: “نقدم اعتذارنا لكل مصري تألم لوقوع هذا الحادث أو تسبب في تعطيل مصالحه، ونؤكد على عقاب أي متورط أو متسبب في الحادث”.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار مطروح إلى 103، تم نقلهم إلى مستشفيي الضبعة المركزي ورأس الحكمة لتلقي العلاج، فيما لقي 3 أشخاص مصرعهم بالحادث.

3 قتلى.. و103 مصاب

وقام نائب وزير الصحة الدكتور محمد الطيب، بزيارة ميدانية إلى مستشفيي الضبعة ورأس الحكمة للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وجروح قطعية وكدمات.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن 87 مصابا غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم واستقرار حالتهم الصحية، فيما تم تحويل 6 حالات إلى مستشفى العلمين، وتبقى 16 مصاباً تحت الملاحظة، وجميعهم حالتهم مستقرة، باستثناء 3 حالات تتلقى رعاية مكثفة.

وكانت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، قد أصدرت بياناً، مساء أمس السبت، حول حادث انقلاب قطار مطروح.

خروج 7 عربات عن القضبان

وأفادت الهيئة بأنه في تمام الساعة 15:30 مساء السبت بالتوقيت المحلي، وقع حادث خروج عدد 7 عربات عن قضبان القطار رقم 1935 المتوجه من مطروح إلى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح، مما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار.

وقامت الهيئة بشكل فوري بدفع الأطقم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة لرفع آثار الحادث واستعادة الحركة على الخط في أسرع وقت، فيما توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إلى موقع الحادث، موجها بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على المتسبب به والفصل الفوري لمن يثبت إدانته.