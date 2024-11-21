وزير خارجية إسرائيل: الجنائية الدولية "فقدت مشروعيتها" بقرارها ضد نتنياهو وغالانت

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الخميس، إن المحكمة الجنائية الدولية “فقدت كل مشروعيتها” بعد أن أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وأضاف على “إكس”: “لحظة حالكة للمحكمة الجنائية الدولية”، قائلا إنها أصدرت “أوامر عبثية”.

وفي سياق ردود الفعل الإسرائيلية على مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس قرار محكمة لاهاي بالعمى الأخلاقي والعار التاريخي الذي لن يُنسى أبدا، وفق قوله.

بينما اعتبرها زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد “مكافأة للإرهاب”، وفق تعبيره.

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فاعتبر أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت تمثل عارًا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئًا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية في لاهاي “تثبت مجددًا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها”، على حد قوله.

وأضاف بن غفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها “بالسلطة الإرهابية” وفرض العقوبات عليها.

بدورها قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت سخافة قانونية وإن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها، حسب قولها.

أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهن قال من جهته إن قرار المحكمة “معاد للسامية وحقير وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة”.

من جانبها قالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت صدرت منذ فترة واعتُبرت سرية وتقرر إعلانها اليوم.