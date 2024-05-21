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وزير خارجية إيران السابق: واشنطن مسؤولة عن وفاة رئيسي ومرافقيه

منذ ساعة واحدة
وزير خارجية إيران السابق محمد جواد ظريف

وزير خارجية إيران السابق محمد جواد ظريف

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حمّل وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، واشنطن المسؤولية عن حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.

وقال ظريف في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي، أمس الاثنين، إن العقوبات أحادية الجانب المفروضة على بلاده، أثرت على قطاع الطيران المدني.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل سبب تحطم المروحية بسبب حظرها بيع قطع الطائرات المدنية لبلاده.

وتابع: “سيتم تسجيل هذا الأمر على القائمة السوداء للجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني”.

وأعلنت إيران يوم أمس الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.

وتمكنت طائرة مسيرة تركية من طراز “أقينجي” من كشف موقع تحطم المروحية، والتي شاركت بأعمال البحث بناء على طلب إيراني من السلطات التركية.

واستطاعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

ويعد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي آل هاشم، أبرز الشخصيات التي توفيت في الحادث بجانب الرئيس.

كما توفي في الحادث، اثنان من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.

    المصدر :
  • وكالات

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