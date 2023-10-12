وزير خارجية إيطاليا: روما تجدد دعمها الكامل لإسرائيل

قالت وزارة الخارجية الإيطالية الخميس إن روما تجدد دعمها الكامل لإسرائيل بعد الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخها.

وأبلغ وزير الخارجية أنطونيو تاياني نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين في مكالمة هاتفية بأن حكومة إيطاليا ستبذل قصارى جهدها لمنع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وضمان عدم وصول أموال المؤسسات الموجهة للسكان الفلسطينيين إلى حماس.

وفي وقت سابق قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن فرنسا تحظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين لأنها “من المرجح أن تعرقل النظام العام”. جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى المحافظين في جميع أنحاء فرنسا.

وكانت حركة حماس دعت هذا الأسبوع إلى احتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي غدا الجمعة لدعم الفلسطينيين وسط الصراع الدموي بينها وبين إسرائيل.