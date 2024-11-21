وزير خارجية الأردن: قرارات الجنائية الدولية يجب أن تنفذ وتحترم

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس: “إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تنفذ وتحترم وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة”.

وجاء ذلك في رد فعله على أوامر اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

في حين، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) اليوم الخميس، عن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب قوله “إن هولندا مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال التي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر”.

وأدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق غالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.

كما انتقده أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن وأعرب عن دعمه لما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد “حماس”.

وفي سياق ردود الفعل الإسرائيلية على مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس قرار محكمة لاهاي بالعمى الأخلاقي والعار التاريخي الذي لن يُنسى أبدا، وفق قوله.

بينما اعتبرها زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد “مكافأة للإرهاب”، وفق تعبيره.

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فاعتبر أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت تمثل عارًا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئًا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية في لاهاي “تثبت مجددًا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها”، على حد قوله.

وأضاف بن غفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها “بالسلطة الإرهابية” وفرض العقوبات عليها.

بدورها قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت سخافة قانونية وإن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها، حسب قولها.

أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهن قال من جهته إن قرار المحكمة “معاد للسامية وحقير وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة”.

من جانبها، قالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت صدرت منذ فترة واعتُبرت سرية وتقرر إعلانها اليوم.