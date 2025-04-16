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وزير خارجية الكويت: الساحة السورية تشهد تطورات إيجابية

منذ 38 ثانية
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2025 2:58 مساءً
وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا

وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا

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قال وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا اليوم الأربعاء إن الساحة السورية تشهد تطورات إيجابية مؤكدا استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والإستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يحقق تطلعات الشعب السوري.

جاءت هذه التعليقات في كلمة ألقاها اليحيا في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى المنعقد بالكويت.

وشدد اليحيا على أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل دعم سوريا على كافة الأصعدة، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي.

وقال إن دول المجلس توكد أهمية الدفع بالمسار السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، بما يضمن إستدامة الأمن والإستقرار ويحقق التوافق الوطني الذي يضع سوريا على مسار التنمية والسلام الدائم.

    المصدر :
  • رويترز

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