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وزير خارجية بريطانيا: تحدثت مع قائدي طرفي الصراع في السودان

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2023 12:29 مساءً
جيمس كليفرلي

جيمس كليفرلي

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قال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني إنه تحدث إلى قائدي طرفي الصراع في السودان للمساعدة في تيسير عمليات إجلاء المواطنين البريطانيين من البلاد.

وأضاف للصحفيين في لندن “تحدثت، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسطاء، مع القائدين… ودعوتهما للسماح بإجلاء المواطنين البريطانيين ومزدوجي الجنسية والقصر. وسنواصل الدفع باتجاه الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي”.

وقال “نعمل عن كثب مع شركائنا الدوليين وسهلنا بالفعل إجلاء عدد من المواطنين البريطانيين”.

قالت الحكومة البريطانية إنها ستبدأ إجلاء مواطنيها من السودان، الثلاثاء، بعد موافقة طرفي الصراع الدائر هناك على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.

وأفادت بريطانيا بأن طائرات عسكرية سوف تغادر من مطار خارج الخرطوم وستكون متاحة لمن يحملون جوازات سفر بريطانية. وستعطى الأولوية للأسر التي تضم أطفالا ولكبار السن ومن يعانون من ظروف صحية.

و سادت حالة من الهدوء في الخرطوم، صباح الثلاثاء، مع بدء هدنة الـ 72 ساعة بوساطة أميركية سعودية.

وفيما دخل الصراع في السودان يومه الحادي عشر، دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.

    المصدر :
  • رويترز

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