وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيره الأفغاني التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب

الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء مع القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة حركة طالبان الأفغانية أمير خان متقي لمناقشة مجموعة قضايا، من بينها التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.

وأصبحت روسيا هذا الشهر أول دولة تعترف بحكومة طالبان في أفغانستان. وسيطرت الحركة على السلطة في أغسطس آب 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بشكل فوضوي من البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن لافروف ومتقي “أكدا على اهتمامهما المتبادل بزيادة التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، وتعزيز أمن المنطقة بطرق تشمل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات”.