وزير خارجية فرنسا: خطوة الترويكا بشأن عقوبات إيران لا تعني نهاية الدبلوماسية

منذ 7 دقائق
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، إن قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا بدء عملية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على البرنامج النووي الإيراني لا يعني نهاية الجهود الدبلوماسية.

وأضاف على إكس “نحن عازمون على استغلال فترة الثلاثين يوما المتاحة للحوار مع إيران. لا نزال ملتزمين بالدبلوماسية لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا”.

من جهته، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن خطوة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل عملية إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران “غير قانونية ومؤسفة”، وإن طهران تراجع خياراتها، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف “هذه الخطوة مضادة للدبلوماسية، وليست فرصة لها… ومع ذلك، ستواصل إيران الجهود الدبلوماسية مع الترويكا… (لكن) إيران لن تتنازل تحت الضغط”.

    المصدر :
  • رويترز

