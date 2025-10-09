وزير خارجية مالطا يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

قال وزير خارجية مالطا إيان بورغ اليوم الخميس إنه رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.

ومالطا، عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشار بورغ في منشور على فيسبوك إلى نجاح ترامب في مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان وإلى ما بذله من جهود لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 غدا الجمعة. والموعد النهائي لترشيحات جوائز نوبل هو 31 يناير كانون الثاني.

ووقع زعيما أذربيجان وأرمينيا اتفاقا في البيت الأبيض في أغسطس آب يهدف إلى وقف الصراع الممتد على مدى عشرات الأعوام بين البلدين، وهي خطوة وصفها ترامب بأنها “تاريخية”.

ووقعت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس اتفاقا لوقف إطلاق النار وتحرير رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، في إطار المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ونشر بورغ صورة له أثناء اجتماع مع ترامب، الذي تمنى علنا الحصول على جائزة نوبل للسلام المرموقة.

وقال “سلمت الرئيس الأمريكي رسالة أبلغته فيها أنني مثل كثيرين آخرين رشحته لجائزة نوبل للسلام”.