الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير خارجية مالطا يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

منذ 13 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال وزير خارجية مالطا إيان بورغ اليوم الخميس إنه رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.

ومالطا، عضو في الاتحاد الأوروبي.

وأشار بورغ في منشور على فيسبوك إلى نجاح ترامب في مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان وإلى ما بذله من جهود لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 غدا الجمعة. والموعد النهائي لترشيحات جوائز نوبل هو 31 يناير كانون الثاني.

ووقع زعيما أذربيجان وأرمينيا اتفاقا في البيت الأبيض في أغسطس آب يهدف إلى وقف الصراع الممتد على مدى عشرات الأعوام بين البلدين، وهي خطوة وصفها ترامب بأنها “تاريخية”.

ووقعت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس اتفاقا لوقف إطلاق النار وتحرير رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، في إطار المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ونشر بورغ صورة له أثناء اجتماع مع ترامب، الذي تمنى علنا الحصول على جائزة نوبل للسلام المرموقة.

وقال “سلمت الرئيس الأمريكي رسالة أبلغته فيها أنني مثل كثيرين آخرين رشحته لجائزة نوبل للسلام”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البابا ليو الرابع عشر. رويترز
البابا ليو ينتقد سياسات ترامب في وثيقة بدأ كتابتها البابا الراحل فرنسيس
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
أوكرانيا تكثف جهودها لكسب ود ترامب بترشيحه لجائزة نوبل للسلام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بوتين يشرح لرئيس أذربيجان ملابسات تحطم طائرة ركاب ويعد بتقديم تعويضات

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
الغارات الإسرائيلية على البقاع
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح