الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير روسي: مصافي النفط سترجئ أعمال صيانة كان مخططا لها

منذ 6 دقائق
صادرات النفط الروسية

صادرات النفط الروسية

A A A
طباعة المقال

قال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف أمس الأربعاء 15\10\2025، إن مصافي النفط الروسية سترجئ أعمال صيانة كان مخططا لها من أجل تلبية احتياجات السوق.

وتشهد روسيا نقصا في إمدادات الوقود بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافيها. وفرضت البلاد في سبتمبر أيلول حظرا جزئيا على صادرات الديزل ومددت حظرا على تصدير البنزين يشمل جميع المُصدرين حتى نهاية العام الجاري.

وقال تسيفيليف إن السلطات تراقب عن كثب الوضع في سوق الوقود المحلية.

وأضاف “جرت الاستفادة من الطاقة الاحتياطية المتراكمة سابقا من الوقود في المصافي ومستودعات النفط”.

وتابع “يجري حاليا اتخاذ تدابير إضافية”، من بينها تنسيق الخدمات اللوجيستية وتسريع عمليات تسليم الوقود إلى جميع المناطق وتلبية احتياجات المنتجين الزراعيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الذهب. رويترز
الذهب يواصل مكاسبه القياسية بدعم من التوتر بين الصين وأميركا
من لقاء فلاديمير بوتين وأحمد الشرع - 15 أكتوبر 2025 - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
لافروف: بوتين والشرع ناقشا موضوع القواعد العسكرية في سوريا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
غزة تحت القصف
زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 30 صاروخا و300 مسيرة في الليل

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بعد تصريحات ترامب.. توجه أميركي حازم لإنهاء أزمة لبنان!