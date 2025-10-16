وزير روسي: مصافي النفط سترجئ أعمال صيانة كان مخططا لها

قال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف أمس الأربعاء 15\10\2025، إن مصافي النفط الروسية سترجئ أعمال صيانة كان مخططا لها من أجل تلبية احتياجات السوق.

وتشهد روسيا نقصا في إمدادات الوقود بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية على مصافيها. وفرضت البلاد في سبتمبر أيلول حظرا جزئيا على صادرات الديزل ومددت حظرا على تصدير البنزين يشمل جميع المُصدرين حتى نهاية العام الجاري.

وقال تسيفيليف إن السلطات تراقب عن كثب الوضع في سوق الوقود المحلية.

وأضاف “جرت الاستفادة من الطاقة الاحتياطية المتراكمة سابقا من الوقود في المصافي ومستودعات النفط”.

وتابع “يجري حاليا اتخاذ تدابير إضافية”، من بينها تنسيق الخدمات اللوجيستية وتسريع عمليات تسليم الوقود إلى جميع المناطق وتلبية احتياجات المنتجين الزراعيين.