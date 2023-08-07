الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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وزير سابق في إدارة ترامب يعلن استعداده للشهادة ضده

منذ 34 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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في آخر تطورات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال المدعي العام السابق بيل بار، إنه مستعد للشهادة ضد ترامب في محاكمته في 6 يناير.

ورد بار، الذي عينه ترامب، “بالطبع” عندما سُئل في برنامج “Face the Nation” على قناة CBS عما إذا كان على استعداد للظهور كشاهد في محاكمة ترامب بشأن تهم اتحادية تتعلق بالجهود المزعومة لإلغاء انتخابات 2020.

 

بيل بار

بيل بار

ورفض الإجابة عما إذا كان المحامي الخاص قد أجرى مقابلة معه فيما يتعلق بالتحقيق الفيدرالي.

وكان بار من أشد منتقدي الرئيس السابق منذ استقالته من منصبه بعد فترة وجيزة من انتخابات 2020. وأشار إلى أن القضية التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث كانت قضية “صعبة” ولا يعتقد أنها “تتعارض مع التعديل الأول”.

وعندما سُئل عن تفاعله مع ترامب وكيف أخبر الرئيس السابق أنه لا يوجد دليل على تزوير الانتخابات، قال بار إن تحقيقاته في التزوير “تفي” بالاستنتاجات.

وأضاف “حسنًا، لقد استعرضت ذلك في كتابي بتفاصيل مضنية، لكن في ثلاث مناسبات على الأقل، أخبرته بعبارات لا لبس فيها، أنه لا يوجد دليل على الاحتيال من شأنه أن يغير النتيجة”.

ووجهت لائحة الاتهام إلى ترامب، الأسبوع الماضي، بشأن محاولاته للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الرئيس بايدن.

وفي لائحة اتهام من 45 صفحة، زعمت وزارة العدل أن ترامب انخرط في حملة “لخيانة الأمانة والاحتيال لعرقلة “وظيفة أساسية” للديمقراطية، ودافع ترمب بأنه غير مذنب في التهم يوم الخميس.

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