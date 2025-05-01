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وزير ياباني: حيازاتنا من سندات الخزانة الأمريكية أداة متاحة في المحادثات التجارية

منذ 31 دقيقة
علم اليابان

علم اليابان

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قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، واليوم الجمعة، إن حيازات اليابان الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية من بين الأدوات المتاحة بيد طوكيو في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأوضح كاتو أن الغرض الرئيسي من حيازات اليابان الهائلة من سندات الخزانة الأمريكية هو ضمان توافر سيولة كافية لديها للتدخل لدعم الين عند الضرورة.

وقال كاتو في برنامج تلفزيوني “من الواضح أننا بحاجة إلى طرح جميع الخيارات في المفاوضات. وقد يكون ذلك من بين هذه الخيارات”، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت اليابان، التي تجري حاليا محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، قادرة على طمأنة واشنطن بأنها لن تبيع حيازاتها من سندات الخزانة في السوق.

وأضاف كاتو “أما إذا ما كنا سنستخدم هذه الورقة بالفعل، فهذا أمر مختلف”.

ولدى اليابان نحو 1.27 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية. وبينما لا تكشف الحكومة عن تركيبة هذه الاحتياطيات، يقدر المحللون أن معظمها في أدوات الدين الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

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