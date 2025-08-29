وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة آخرين في حدث صعب بقطاع غزة

أوردت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة أنباء عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بوقوع ما وصفته بحدث أمني صعب في القطاع دون تحديد مكان العملية.

وقالت إن مروحيات إسرائيلية تعمل على إجلاء جنود تحت إطلاق نار كثيف.

وأضافت أن اشتباكات ضارية في موقع الحدث الأمني، مشيرة إلى دخول مقاتلات بشكل مكثف إلى سماء قطاع غزة.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة.

وتأتي الأنباء عن تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الأرواح بعد ساعات من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن سلسلة عمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال وآلياتها خلال الأيام الماضية.

كما تأتي بعيد تحذير الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، من أن قوات الاحتلال ستدفع ثمنا باهظا إذا حاولت اجتياح مدينة غزة.