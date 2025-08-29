الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة آخرين في حدث صعب بقطاع غزة

منذ 6 دقائق
الجيش الإسرائيلي يخلي جنوداً أصيبو في معارك غزة. الأناضول

الجيش الإسرائيلي يخلي جنوداً أصيبو في معارك غزة. الأناضول

A A A
طباعة المقال

أوردت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة أنباء عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بوقوع ما وصفته بحدث أمني صعب في القطاع دون تحديد مكان العملية.

وقالت إن مروحيات إسرائيلية تعمل على إجلاء جنود تحت إطلاق نار كثيف.

وأضافت أن اشتباكات ضارية في موقع الحدث الأمني، مشيرة إلى دخول مقاتلات بشكل مكثف إلى سماء قطاع غزة.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة.

وتأتي الأنباء عن تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الأرواح بعد ساعات من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن سلسلة عمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال وآلياتها خلال الأيام الماضية.

كما تأتي بعيد تحذير الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، من أن قوات الاحتلال ستدفع ثمنا باهظا إذا حاولت اجتياح مدينة غزة.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز
زيلينسكي يدعو لمحادثات رفيعة المستوى بشأن الضمانات الأمنية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وسط تراجع أداء البنوك
فلسطينيون يتجمعون بالقرب من مقبرة بينما يتصاعد الدخان عقب انفجار خلال عملية إسرائيلية في مدينة غزة، 28 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
الجيش الإسرائيلي: عمّقنا ضرباتنا في مدينة غزة وسنزيد من جهودنا في الأسابيع المقبلة

الأكثر قراءة

قصف إسرائيلي على صنعاء
بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
عناصر من الجيش اللبناني
فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ