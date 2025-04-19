السبت 21 شوال 1446 ﻫ - 19 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل ضابط وإصابة آخرين بحادث أمني خطير شرق غزة

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2025 4:12 مساءً
الجيش الاسرائيلي

الجيش الاسرائيلي

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية اليوم السبت، بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مركبة عسكرية مدرعة شرق مدينة غزة شمال القطاع.

وقال موقع “حدشوت حموت” إن ضابطا قتل وأصيب 5 آخرون جراء استهداف آلية مدرعة شرق غزة ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.

بدوره، لفت موقع “حدشوت للو تسنزورا” إلى أن حدثا أمنيا خطيرا تم تسجيله شمال قطاع غزة، حيث تعرضت دبابة لتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق مدينة غزة ثم تم استهدافها بصاروخ موجه”.

وأشار الموقع إلى أن “مروحيات الوحدة 669 تقوم بعمليات إخلاء من المنطقة، وأن هناك مقاتلا حالته حرجة جدا”.

هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن معارك ضارية تدور بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة.

في غضون ذلك، استشهد 41 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، ليرتفع العدد إلى 92 شهيدا و219 مصابا في الساعات الـ48 الماضية، في ظل تصعيد جيش الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف في معظمها الأطفال والنساء.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

    المزيد من أخبار العالم

    أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
    غزة تحت القصف
    أبو عبيدة: مصير الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر غير معروف
    الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان مع عضو الكونغرس الأمريكي "كوري لي ميلز" في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. (الرئاسة السورية)
    الرئيس السوري يلتقي عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز
    شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
    شركتان صينيتان توقعان اتفاقيتين مع أدنوك لشراء الغاز الطبيعي المسال

    الأكثر قراءة

    الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
    صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
    عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
    عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
    المحامي إيلي محفوض
    محفوض لنعيم قاسم: الخائن هو من يقبض المال من دولة اجنبية وينفّذ تعليماتها