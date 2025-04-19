وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل ضابط وإصابة آخرين بحادث أمني خطير شرق غزة

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية اليوم السبت، بمقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 5 آخرين جراء استهداف مركبة عسكرية مدرعة شرق مدينة غزة شمال القطاع.

وقال موقع “حدشوت حموت” إن ضابطا قتل وأصيب 5 آخرون جراء استهداف آلية مدرعة شرق غزة ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة.

بدوره، لفت موقع “حدشوت للو تسنزورا” إلى أن حدثا أمنيا خطيرا تم تسجيله شمال قطاع غزة، حيث تعرضت دبابة لتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق مدينة غزة ثم تم استهدافها بصاروخ موجه”.

وأشار الموقع إلى أن “مروحيات الوحدة 669 تقوم بعمليات إخلاء من المنطقة، وأن هناك مقاتلا حالته حرجة جدا”.

هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن معارك ضارية تدور بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة.

في غضون ذلك، استشهد 41 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم، ليرتفع العدد إلى 92 شهيدا و219 مصابا في الساعات الـ48 الماضية، في ظل تصعيد جيش الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف في معظمها الأطفال والنساء.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.