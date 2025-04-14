وسائل إعلام إيرانية: الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا ستعقد في عُمان

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في مسقط بسلطنة عُمان.

وأعلنت طهران وواشنطن عن إجراء محادثات “إيجابية” و”بناءة” في عُمان يوم السبت، واتفقتا على استئنافها هذا الأسبوع.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، وهو دبلوماسي متمرس وأحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني في 2015، فيما قاد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وهو قطب عقارات، الوفد الأميركي.

وقد التقى الرجلان وجها لوجه لوقت وجيز.

وهذه المحادثات هي الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحب ترامب خلال ولايته الأولى في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى في مقابل رفع العقوبات عنها.