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وسائل إعلام عبرية: أفيخاي أدرعي تعرض لمحاولة اغتيال

منذ 16 ثانية
أفيخاي أدرعي

أفيخاي أدرعي

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاي أدرعي تعرض لمحاولة اغتيال.

وقالت القناة 14 إن الهجوم الذي استهدف أدرعي نفذ قبل شهر، في رعنانا شمالي تل أبيب.

وأوضحت أن شخصا هاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بسكين، إلا أن أدرعي نجا من الهجوم.

وفي ذات السياق، زعمت قناة “كان” العبرية أن: الأسير أحمد زيدات، منفذ عملية الدهس في “رعنانا” الشهر الماضي كان ينوي دهس “أفيخاي أدرعي” المتحدث باسم جيش الاحتلال، الذي كان يتواجد في مطعم مجاور.

وكانت رعنانا شهدت في 15 يناير الماضي عملية دهس وطعن نفذها فلسطينيان بالتنسيق بينهما، مما أدى إلى مقتل مسنة وإصابة 18 شخصا، وفقا لـ”رويترز”.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • سكاي نيوز

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