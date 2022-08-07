وسطاء مصريون يقترحون هدنة في غزة

قال مصدر أمني مصري، الأحد، إن وسطاء مصريين اقترحوا هدنة في غزة تدخل حيز التنفيذ الساعة العاشرة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، مضيفا أن إسرائيل وافقت بينما لا تزال القاهرة تسعى للحصول على رد الفلسطينيين.

ولم يصدر بعد تأكيد من إسرائيل أو مسلحي الجهاد الاسلامي الفلسطينيين. ويتبادل الطرفان إطلاق النار عبر حدود غزة منذ يوم الجمعة.

وكانت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مفاوضات ستُجرى مع مصر من أجل وقف إطلاق نار “إنساني” ظهر اليوم الأحد، تمهيداً لإنهاء العملية في غزة.

وأجرى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، رام بن باراك، مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية “103FM”، وادعى في مستهل كلامه: “أنا أعتقد أنّ أهداف العملية تحققت”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدواناً على قطاع غزّة الجمعة. أعلنت “سرايا القدس”، في إثره، ارتقاء تيسير الجعبري شهيداً، وهو قائد عسكري في شمالي قطاع غزة.

وبدأت “سرايا القدس” عملية رد على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر إطلاق صليات من الصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وارتقى 31 شهيداً وجرح أكثر من 210 فلسطينياً في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عصر يوم الجمعة على قطاع غزة.