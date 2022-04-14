الخميس 13 رمضان 1443 ﻫ - 14 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وسط أزمة مالية حادة.. تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام

منذ ساعة واحدة
محطة بنزين في تونس

محطة بنزين في تونس

A A A
طباعة المقال

قالت تونس يوم الأربعاء إنها رفعت أسعار الوقود نحو خمسة بالمئة للمرة الثالثة هذا العام في مسعى لكبح عجز الميزانية، وهو إصلاح اقتصادي يريده المقرضون الدوليون.

وتحاول تونس، التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.

وقالت وزارة الطاقة إن سعر لتر البنزين سيرتفع يوم الخميس إلى 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار.

وزاد التضخم في مارس آذار إلى 7.2 بالمئة وقال خبراء إن من المتوقع أن يستمر في الصعود مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود. وحذرت نقابات وسياسيون من انفجار اجتماعي حاد إذا استمر الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

وتشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، وهي خطوات رفضها بشدة أقوى اتحاد عمالي في البلاد والذي هدد بالإضراب العام.

وقالت وزارة الطاقة إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة والمخاطر المرتبطة بانكماش الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.

وأضافت أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عليها احتياجات تمويل إضافية سنوية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز تبلغ حوالي 140 مليون دينار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شهباز شريف
واشنطن تهنئ رئيس الوزراء الباكستاني الجديد.. “نتطلع لمواصلة تعاوننا طويل الأمد”
سفينة موسكفا الروسية (أرشيفية)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
“موسكفا” تشتعل.. أوكرانيا تستهدف أهم سفينة في أسطول البحر الأسود الروسي
منشأة نفط ليبية
حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعتمد خطة لزيادة إنتاج النفط.. إليكم التفاصيل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جندي أوكراني يفكك طائرة مسيرة روسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فيديو صادم.. إليكم ما وُجد داخل طائرة روسية مسيّرة سقطت في أوكرانيا!!
ميليشيا حزب الله
منطقة شيعية ترفض استقبال نائب الحزب.. “زوروني كل 4 سنين مرة”!
المحروقات
إليكم جدول أسعار المحروقات الجديد