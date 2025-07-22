وسط استمرار ضغط الوسطاء.. هل سيتم التوصل لاتفاق في غزة قريباً؟

الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من مبنى سكني استهدفته غارة إسرائيلية في مدينة غزة في 21 يوليو/تموز 2025. رويترز

أفادت مصادر فلسطينية لـ “العربية/الحدث” بأن الوسطاء يكثفون جهودهم لدفع الأطراف نحو إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، وسط مفاوضات معقدة تشهدها الساحة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأممية.

وأكدت المصادر عدم إحراز تقدم حتى الآن في القضايا الجوهرية، خصوصاً ما يتعلق بقضية الخرائط والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

كما شددت الحركة على ضرورة أن يتم إدخال المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات التابعة للأمم المتحدة حصراً.

واشنطن لحماس: صبرنا بدأ ينفد

وأمس الاثنين، أفاد مصدران مطلعان على مفاوضات غزة، أن الولايات المتحدة أبلغت حماس أن صبرها بدأ ينفد، وأن عليها تقديم الرد على المقترح المحدّث لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني في أقرب وقت، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن”.

ونقلت الشبكة الأميركية عن المصدرين قولهما إن الولايات المتحدة “قد تسحب ضماناتها بأن إسرائيل ستتفاوض على إنهاء الحرب خلال الهدنة إن لم توافق حماس سريعا على المقترح المحدّث للاتفاق”.

كما ذكر المصدران أن القيادي في حماس، خليل الحية، يدعم المقترح المحدّث للاتفاق، لكنه ينتظر موافقة القيادة الداخلية في غزة.

وأكد المصدران أن الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) “يمارسون ضغوطا كبيرة على حماس للتوصل إلى اتفاق بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة”.

كما أشار المصدران إلى أن “الوسطاء متفائلون بشكل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق، بعد حلّ العديد من نقاط الخلاف الرئيسية الأسبوع الماضي”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مساء الأحد، قوله إن حماس ستقبل المقترح المحدّث للاتفاق خلال أيام.

هدنة 60 يوماً

وذكرت الهيئة نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن تفاصيل مسودة الاتفاق تشمل إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيلية، 10 منهم أحياء و18 قتيلا، خلال فترة هدنة مدتها 60 يوما.

فيما سيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبكميات كافية، بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

وتتضمن الخرائط الجديدة التي قدمتها إسرائيل لحماس، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، مرونة كبيرة من جانبها.

ومن بين القضايا التي أبدت إسرائيل مرونتها بشأنها، إعادة رسم محور موراغ، وتغيير انتشار القوات في غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.