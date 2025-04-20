وسط الحرب التجارية.. عودة طائرة بوينج إلى أميركا من الصين

طائرة بوينج 737 ماكس أثناء العرض في معرض فارنبورو الدولي للطيران، في فارنبورو - رويترز

عادت طائرة بوينج 737 ماكس كانت مخصصة لشركة طيران صينية إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

هبطت الطائرة التي كانت مخصصة لشركة طيران شيامن الصينية في مطار بوينج فيلد في سياتل الساعة 6:11 مساء (01:11 بتوقيت جرينتش) وفقا لشاهد من رويترز. وكانت الطائرة تحمل شعار شركة شيامن.

وخلال رحلة العودة التي امتدت لمسافة ثمانية آلاف كيلومتر توقفت الطائرة للتزود بالوقود في جوام وهاواي. والطائرة واحدة من عدة طائرات من نفس الطراز تنتظر في مركز بوينج لإتمام التصنيع بمدينة تشوشان الصينية للخضوع للأعمال النهائية وتسليمها لشركة طيران صينية.

ورفع ترامب هذا الشهر الرسوم الجمركية الأساسية على الواردات الصينية إلى 145 بالمئة. وردا على ذلك فرضت الصين رسوما بنسبة 125 بالمئة على السلع الأمريكية. وستؤثر هذه الرسوم على أي شركة طيران صينية تتسلم طائرات بوينج 737 ماكس، نظرا لأن القيمة السوقية للطائرة تبلغ حوالي 55 مليون دولار وفقا لما ذكرته شركة(آي.بي.إيه) الاستشارية في مجال الطيران.

ولم يتضح بعد الطرف الذي اتخذ قرار إعادة الطائرة إلى الولايات المتحدة. ولم ترد بوينج بعد على طلب التعليق، كما لم تستجب شيامن لطلب التعليق.

تُعد عودة الطائرة وهي من الطراز الأكثر مبيعا لدى بوينج، أحدث مؤشر على تعطل عمليات تسليم الطائرات الجديدة نتيجة انهيار وضع الإعفاء الجمركي الذي استمر لعقود في قطاع الطيران.

وتأتي حرب الرسوم الجمركية والتراجع الواضح في عمليات التسليم في الوقت الذي تتعافى فيه بوينج من توقف الطلب على طائرات 737 ماكس لمدة خمس سنوات تقريبا، وجولة سابقة من التوترات التجارية.

ويقول محللون إن الارتباك بشأن تغيير الرسوم الجمركية قد يُعيق تسليم العديد من الطائرات، حيث يؤكد بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران بأنهم سيؤجلون تسلم الطائرات بدلا من دفع الرسوم.