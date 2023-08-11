وسط انقسام حادّ.. إدارة بايدن تطلب 13 مليار دولار من الكونغرس دعمًا لأوكرانيا

طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، من الكونغرس تقديم أكثر من 13 مليار دولار كمساعدات دفاعية طارئة لأوكرانيا، و8 مليارات دولار إضافية للدعم الإنساني حتى نهاية العام، وهو مبلغ ضخم آخر مع استمرار الغزو الروسي ودفع أوكرانيا لهجوم مضاد ضد قوى الكرملين الراسخة في البلاد.

وتشمل الحزمة أيضًا 12 مليار دولار لتجديد الأموال الفيدرالية الأميركية لمواجهة الكوارث في أميركا بعد موسم مناخ قاتل بسبب الحرارة والعواصف، وأموال لتعزيز الأمن على الحدود الجنوبية مع المكسيك، بما في ذلك الأموال للحد من تدفق الفنتانيل القاتل، وهي حزمة مجتمعة بقيمة 40 مليار دولار.

وفي حين تمت الموافقة بسهولة على آخر طلب إنفاق تكميلي من البيت الأبيض لتمويل أوكرانيا في عام 2022 على الرغم من تحفظات الجمهوريين، إلا أنّ هناك ديناميكية مختلفة هذه المرة.

وحث مدير الميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، على اتخاذ إجراء سريع لمتابعة التزام الولايات المتحدة “بدفاع الشعب الأوكراني عن وطنه والديمقراطية في جميع أنحاء العالم” بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى.

وتمت صياغة الطلب بهدف الحصول على الدعم من الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين، لا سيما مع زيادة التمويل المحلي حول القضايا الحدودية، وهي أولوية قصوى للحزب الجمهوري.

وكطلب تكميلي، فإن الحزمة التي يرسلها البيت الأبيض إلى الكونغرس تقع خارج الحدود القصوى للميزانية التي اتفق عليها الطرفان كجزء من مواجهة سقف الديون في وقت سابق من هذا العام.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر في بيان، إن هناك دعمًا قويًا من الحزبين في مجلس الشيوخ الأميركي. وقال: “يُظهر الطلب الأخير من إدارة بايدن التزام أميركا المستمر بمساعدة الأميركيين هنا في الداخل وأصدقائنا في الخارج.. نأمل الانضمام إلى زملائنا الجمهوريين هذا الخريف لتجنب إغلاق الحكومة غير الضروري وتمويل هذا الطلب التكميلي الطارئ الحاسم”.

وكان الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، والمدافع عن دعم أوكرانيا أكثر هدوءًا، حيث قال في بيان: “أتطلع إلى مراجعة طلب الإدارة بعناية للتأكد من أنه ضروري ومناسب، للحفاظ على أمن أميركا، وتأمين حدودنا، ودعم حلفائنا، ومساعدة المجتمعات على إعادة البناء بعد الكوارث”.

ومن جهته، أصدر السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو بيانًا حث فيه الكونغرس على تمرير التمويل الضروري بسرعة لبرامج الإغاثة في حالات الكوارث أثناء النظر بشكل منفصل في المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال الرئيس جو بايدن وفريقه رفيع المستوى للأمن القومي مرارًا، إن الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا “طالما أن الأمر” لطرد روسيا من حدودها.