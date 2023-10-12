وسط تحذيرات من "كارثة".. الأردن يُرسل أول طائرة مساعدات إلى غزة

أعلن التلفزيون الرسمي الأردني عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أنّ الأردن أرسل اليوم الخميس، أول المساعدات إلى غزة، منذ اندلاع الصراع الأحدث.

وقال مصدر عسكري أردني إنّ طائرة عسكرية ستنقل المساعدات إلى معبر رفح الحدودي مع مصر، حيث سيتم نقلها عبره إلى السلطات في غزة، إذا تم الحصول على التصاريح.

يأتي ذلك بينما حذر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه “إذا استمر منع إدخال الوقود إلى القطاع فستتوقف الخدمات الإسعافية خلال 4 أيام”، في وقت يرتفع عدد المصابين والقتلى بشكل يومي.

بدورها، نبهت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بأن “قطاع غزة قد يشهد انتشارًا للأوبئة وكارثة بيئية تمتد إلى خارجه بسبب ما يشهده من أحداث دامية”.

كما أكدت أن السلطات الإسرائيلية ترفض دخول أطباء من الضفة الغربية أو مصر إلى غزة للمساعدة في إنقاذ الجرحى.

وذكرت في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” أن أكثر من 50 من أفراد الطواقم الطبية قُتلوا في القصف الإسرائيلي منذ بدء الهجمات المكثفة مطلع الأسبوع الحالي.