وسط توتر مع دول أمريكا اللاتينية.. أمريكا تعزز وجودها البحري بالقرب من فنزويلا!

يقوم البنتاغون بنشر سفن حربية في المياه المحيطة بأمريكا الوسطى والجنوبية، في تعزيز غير عادي لقوته البحرية أدى إلى توتر العلاقات مع فنزويلا ودول أمريكا اللاتينية الأخرى بحسب ما أفاد تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

وأرسلت البحرية الأمريكية ما لا يقل عن سبع سفن، بما في ذلك ثلاث مدمرات صواريخ موجهة وسفينة هجومية برمائية وطراد صواريخ موجهة، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. كما تم نشر غواصة هجومية سريعة تعمل بالطاقة النووية، وفقًا لأحد المصادر.

وصفت إدارة ترامب هذه الخطوة، التي تشارك فيها آلاف البحارة والمارينز، بأنها جزء من جهودها لمكافحة تهريب المخدرات من قبل العصابات.

وقد استخدم البيت الأبيض لغة عدائية متزايدة تجاه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفًا إياه بـ”غير الشرعي“ ومتهمًا إياه بالاتجار بالمخدرات.

وقد استدعى مادورو الميليشيات ردًا على انتشار القوات الأمريكية، بينما أشار الرئيس الكولومبي غوستافو بترو إلى أن القوات المسلحة لبلاده قد تدعم فنزويلا في حالة تعرضها لهجوم.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لنشر قوات في فنزويلا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الأسبوع الماضي إن ترامب ”مستعد لاستخدام كل عناصر القوة الأمريكية لمنع تدفق المخدرات إلى بلادنا“.

وأضافت أن مادورو ”ليس رئيسا شرعيا.إنه زعيم هارب لهذا الكارتل“.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن جهود مكافحة المخدرات الأمريكية تحتاج إلى ”جهود من الحكومة بأكملها ومن خلال التنسيق مع الشركاء الإقليميين“، مضيفًا أن ترامب يسعى إلى ”القضاء على قدرة هذه الكارتلات على تهديد أراضي [الولايات المتحدة] وسلامتها وأمنها“.

وأضاف أن البنتاغون لن يتكهن بشأن العمليات المستقبلية.

لكن المحللين قالوا إن حجم الانتشار يشير إلى أن العملية الأمريكية قد تتجاوز تركيزها المعلن على تهريب المخدرات.

قال إيفان إليس، أحد أعضاء فريق عمل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في إدارة ترامب الأولى: ”هذه قوة لا تتوافق طبيعتها وحجمها مع عمليات مكافحة المخدرات“.

وأضاف: ”المهمة المنطقية ستكون عملية اختطاف للقبض على مادورو وتقديمه للعدالة“، لكنه حذر من أنه غير مقتنع بأن ترامب ”مستعد للقيام بذلك بعد“.

وقال مصدر مطلع للصحيفة الأمريكية إن سفينتين حربيتين، هما USS Jason Dunham و USS Gravely، تتواجدان الآن قبالة سواحل فنزويلا. وقال مسؤول أمريكي إن مدمرة صواريخ موجهة ثالثة، هي USS Sampson، تتواجد حاليًا في المحيط الهادئ جنوب بنما.

كما أن سفينة الهجوم البرمائية USS Iwo Jima وسفينتين داعمتين، تحملان ما مجموعه أكثر من 4500 فرد عسكري، في طريقهما إلى المنطقة، وفقًا للشخص المطلع.

وقال المصدر إن البحرية الأمريكية تنشر أيضا الطراد الصاروخي الموجه USS Lake Erie والغواصة النووية USS Newport News في المنطقة. وأضاف أن خمساً من السفن الثماني مجهزة بصواريخ توماهوك، التي يمكنها ضرب أهداف برية.

اتخذ ترامب موقفًا عدوانيًا تجاه العمليات المزعومة لتجارة المخدرات الأجنبية، حيث وقع في بداية ولايته الثانية أمرًا تنفيذيًا يصنف بعض عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية.

تأرجحت سياسة إدارته تجاه فنزويلا بين الهجمات اللفظية على مادورو والمفاوضات خلف الكواليس لإطلاق سراح الرهائن وإبرام صفقات نفطية مع كاراكاس.

وقال إليس، الذي يدرس في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن تكوين القوة المتجهة إلى المياه قبالة فنزويلا سيسمح لواشنطن بوضع ”الكثير من القوات على الأرض بسرعة كبيرة“ عن طريق الجو والبحر.

حجم هذا الانتشار أعاد إلى الأذهان ذكريات البعثات الأمريكية إلى هايتي في عام 1994 لإزالة النظام العسكري بقيادة راؤول سيدراس، وإلى بنما لإطاحة الجنرال مانويل نورييغا في عام 1989.

بدأ مادورو، وهو اشتراكي ثوري، ولايته الثالثة في يناير بعد انتخابات العام الماضي التي اعتبرها الكثيرون مزورة.

وألقى سلسلة من الخطب القتالية في الأيام الأخيرة ردًا على تعزيزات الولايات المتحدة، وادعى أنه استدعى 4.5 مليون من أفراد الميليشيات للدفاع عن البلاد.

وقال مادورو يوم الأربعاء: ”نحن لا نخضع لأحد – لا اليوم ولا في أي وقت“. ”لنكن واضحين: لن نقبل أبدًا سيادة أي شخص آخر علينا“.

يوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز عن نشر قوات بحرية في المياه القريبة من المركز النفطي الرئيسي للبلاد. وأيدت حكومتا غيانا وترينيداد وتوباغو، الجارتان لفنزويلا، نشر القوات الأمريكية. وتطالب فنزويلا بثلثي أراضي غيانا، وقد أرسلت في السابق دوريات بحرية إلى المياه المتنازع عليها.

وقال نائب رئيس غيانا بارات جاغديو لصحيفة فاينانشال تايمز: ”لا يمكن الوثوق بمادورو“. وأضاف أن تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة يبرر ”تعزيز وجود“ واشنطن في تلك المناطق.

وقد أعلن زعيم كولومبيا بيترو تأييده العلني لمادورو، مشيرًا إلى أن أي هجوم على فنزويلا سيكون بمثابة هجوم على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. لكنه خفف من حدة موقفه لاحقًا.

وقال بيترو في خطاب ألقاه في 12 أغسطس: ”من الخطأ القول إننا نريد توحيد الجيشين الكولومبي والفنزويلي. ما نريده هو تنسيق جهود مكافحة تهريب المخدرات“.