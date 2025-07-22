وسط قطاع غزة.. القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية ودبابة "ميركافا"

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” قرب مفترق أبو هولي جنوب شرق مدينة دير البلح.

وفي إطار عملياتها المستمرة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت القسام أيضا عن استهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة شاليهات الجعفراوي جنوب شرق مدينة دير البلح.

وبعد استهداف الدبابة الإسرائيلية سجل هبوط للطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء.

ومن جهتها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا أصيب بجروح خطيرة اليوم في استهداف دبابة “ميركافا” بصاروخ مضاد للدروع في دير البلح.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية عسكرية في دير البلح.

وتواصل المقاومة الفلسطينية إيقاع خسائر في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي آخر التطورات أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وأقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير بأن إسرائيل تدفع ثمنا باهظا جراء الحرب في قطاع غزة، لكنه قال “مستمرون في العمل من أجل تحقيق أهداف الحرب، ومنها إعادة المخطوفين وتدمير حماس”.

وفي سياق الانتقادات الداخلية التي يتعرض لها جيش الاحتلال على خلفية الحرب، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لفتح تحقيق في العملية العسكرية البرية في قطاع غزة.

وقالت إن التحقيق سيبحث أداء الجيش خلال العملية البرية التي بدأت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

فيما سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، مقتل ضابط احتياط في معركة بجنوب قطاع غزة، ليكون ثاني عسكري يُقتل خلال 24 ساعة.

وقال في بيان إن الرائد احتياط فلاديمير لوزا (36 عاما) في الكتيبة 7020 باللواء الخامس، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، دون تفاصيل، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحادث وقع الاثنين.

ومساء الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري وإصابة ضابط من لواء غولاني في جنوب قطاع غزة.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي يرتفع عدد قتلاه منذ بدئه الإبادة في 7 أكتوبر 2023 إلى 895 عسكريا بينهم 451 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات نفسها إلى إصابة 6 آلاف و108 عسكريين منذ 7 أكتوبر، بينهم 2803 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر خسائرها في قطاع غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها، ما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.

ومنذ ذلك الوقت تواصل إسرائيل -بدعم أمريكي- حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.