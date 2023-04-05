وسط مساعي انهاء الحرب.. التحضيرات لهجوم الربيع مستمرة

فيما لاتزال المعارك مستمرة في الساحة الاوكرانية وسط دعم غربي عسكري كبير، بالمقابل يسعى الدب الروسي الى الاستمرار في المواجهة دون التراجع رغم الخسائر والنقص والعقوبات والرفض الكبير.

هذا وتجري الجهود الدبلوماسية على قدم وساق في أوكرانيا، مع التحضيرات لهجوم الربيع المضاد.

فبينما يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء 5\4\2023 إلى الصين من أجل السعي إلى وقف القتال الروسي الأوكراني الذي طوى أكثر من سنة حتى الآن.

تواصل كييف استعداداتها لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية، التي تعثرت لأشهر في الشرق الأوكراني، دون أن تحقق تقدماً كبيراً، لاسيما أن القتال لا يزال مستمرا بلا هوادة في شرق مدينة بخموت.

فقد أكد بعض القادة العسكريين الأوكران أن الهجوم بات وشيكاً. وقال سيرهي زغوريتس، مسؤول في الدفاع السريع، إن الهجوم المضاد قيد البحث من قبل الدوائر السياسية في البلاد مع إشراك بطريقة ما للقيادات الأميركية والأوروبية”، وفق رويترز

وتابع موضحاً أنه يتعين على الدبلوماسيين الأوكرانيين إقناع الحلفاء بأنi لن يحصل أي تقدم، أو دفع للقوات الروسية إلى خارج الحدود، إلا عبر مزيد من الدعم، بما في ذلك تدريب جنودنا في الدول الأعضاء بالناتو، وتأمين المعدات والذخيرة التي نحتاجها ونخطط لها لتحديد متى وأين يبدأ الهجوم المضاد”.

إذاً تسابق ساحات القتال في الميدان المساعي الدبلوماسية الجارية من أجل وقف الصراع الذي تفجر في 24 فبراير الماضي 2022، مطلقاً اصطفافا دوليا غير مسبوق منذ الحرب الباردة، ومعيدا إلى الواجهة ثانية مخاطر توسح الحرب أو امكانية استعمال الاسلحة النووية، لا سيما بعد تأكيد موسكو مجددا أمس أنها ستبدأ بنشر الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا، الداعم الأكبر للكرملين.