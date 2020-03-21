وسيم الأسد محذرا السوريين من “كورونا”.. ابقوا في منازلكم الاقتصاد لا يكفي إلا للجيش

طالب “وسيم الأسد” ابن عم “بشار الأسد”، من السوريين البقاء في منازلهم، كاشفا بأن النظام عاجز عن التصدي لفيروس “كورونا المستجد” في حال انتشر في سوريا.

وأكد “الأسد” في فيديو نشره على صفحته “فيسبوك” أن ميزانية الدولة فقط لدعم الجيش والعمليات العسكرية، محملا العقوبات الاقتصادية والحصار مسؤولية عجز نظامه عن القيام بأي خطوات.

وشدد أن نظامه ليس لديه أي وسائل للتصدي لفيروس “كورونا”، زاعما أن “الدولة قامت بما عليها وحذرت الشعب من خطورة هذا الوباء”.

وقال: “نحن فتنا بحرب مدتها تسع سنوات وانتهينا منها، لكن بتمنى ما تاخدوا موضوع فيروس كورونا باستهزاء.. سوريا محاصرة ولا تمتلك القدرات والتقنيات على الجميع الالتزام بالبيوت.. سوريا عاجزة في حال انتشر الفيروس عن احتوائه والانتهاء منه بوقت دول متطورة لم تستطع الخلاص منه”.

وختم بالقول: “احذركم من انتشار الفيروس، لأنّ انتشاره يعني كارثة، لعدم قدرة الحكومة على ضبطه.. على جميع أفراد الشعب السوري حماية الدولة والالتزام بتوجيهاتها”.