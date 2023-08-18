الجمعة 2 صفر 1445 ﻫ - 18 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وصول أول سفينة تستخدم ممرّ أوكرانيا "الإنسانيّ" إلى إسطنبول

منذ دقيقتين
سفينة الشحن "جوزيف شولت"

سفينة الشحن "جوزيف شولت"

A A A
طباعة المقال

عبرت أول سفينة استخدمت ممر أوكرانيا في البحر الأسود، مضيق البوسفور في تركيا، وفق ما أفاد شاهد من رويترز اليوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد أن غادرت سفينة الحاويات (جوزيف شولت) التي ترفع علم هونغ كونغ، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الذي تحاصره روسيا قبل أيام، بعد أن ظلت في الميناء منذ 23 فبراير/ شباط 2022 أي قبل يوم واحد من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي توفير “ممر إنساني” في البحر الأسود، للسماح بمغادرة سفن شحن عالقة في موانئها، بعد انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الشهر الماضي.

ولم تفصح موسكو عما إذا كانت ستحترم ممر الشحن، وعبرت مصادر في قطاعي الشحن والتأمين عن مخاوف بشأن السلامة.

وقالت كييف إن الممر سيستخدم في الأساس للسماح بمغادرة السفن العالقة في الموانئ الأوكرانية.

وذكرت محطات بث محلية أنّ السفينة سترسو في ميناء أمبارلي جنوبي إسطنبول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دوريات مشتركة لسفن روسية وصينيّة - أرشيفية
تدريبات بحريّة مشتركة لسفن روسية وصينيّة في المحيط الهادي
هجوم بطائرة مسيرة يلحق أضرارا بمبنى في وسط موسكو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
فيديو.. هجوم بطائرة مسيرة يلحق أضرارا بمبنى في وسط موسكو
خارطة شبه جزيرة القرم الحدودية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو: سفينتان حربيتان روسيتان تحبطان هجوما قرب شبه جزيرة القرم

الأكثر قراءة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
تحليل لرويترز يكشف مخاطر نشوب صراع بين حزب الله وإسرائيل.. اللبنانيون سيدفعون الثمن!
تصاعد مشاعر العداء للاجئين في تركيا
مشاهد عنيفة.. أتراك يهاجمون وينهبون محلات يملكها سوريون
عادل إمام
"لازم عيلته تفرج عنه".. تصريحات "خطيرة" لفنانة لبنانيّة حول عادل إمام