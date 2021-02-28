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وصول الفرقاطة الروسية "أدميرال غريغوروفيتش" إلى السودان

28 - فبراير - 2021
سفينة حربية روسية

سفينة حربية روسية

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قالت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء، الأحد، نقلا عن بيان من الأسطول الروسي، أن الفرقاطة “أدميرال غريغوروفيتش” وصلت إلى ميناء سوداني، حيث تنوي روسيا إقامة قاعدة بحرية فيه.

وذكر البيان، أن هذه أول سفينة حربية تدخل ميناء بورتسودان، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أقرّ في نوفمبر إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، يمكنها استقبال السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

وفي السنوات الأخيرة، تقرّبت روسيا التي باشرت “عودة جيوسياسية” إلى إفريقيا، من السودان في المجال العسكري عبر مشاريع في المجال النووي المدني.

ومنذ مايو 2019، يربط بين البلدين اتفاق تعاون عسكري مدّته سبع سنوات.

وفي أواخر يناير 2019، في خضمّ أزمة سياسية في السودان، اعترف الكرملين بأن مدربين روسا يتواجدون “منذ بعض الوقت” إلى جانب القوات الحكومية السودانية.

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