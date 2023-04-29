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وصول قافلة تقل مواطنين أمريكيين وآخرين إلى بورتسودان

منذ 7 دقائق
من عمليات الإجلاء في السودان

من عمليات الإجلاء في السودان

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية وصلت إلى مدينة بورتسودان الساحلية السودانية، السبت، لإجلاء مواطنين أمريكيين وموظفين محليين وآخرين بعيدا عن طريق الخطر في الدولة الأفريقية التي يعصف بها الصراع.

وأوصت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، رعاياها بتجنب مطار وادي سيدنا، بسبب العنف المتزايد في المطار وحوله.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية تعرض إحدى طائرات الإجلاء لنيران أسلحة خفيفة أثناء هبوطها في منطقة وادي سيدنا بالسودان دون تسجيل أي أصابات.

واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستهداف الطائرة، لكن الناطق باسم الدعم نفى لاحقا تورط القوات في الواقعة.

وحمل المسؤولية بالكامل “لمن يحاولون إلصاق التهم بقواتنا لتخريب علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة وفي كل مرة يتم نسف مخططاتهم الدنيئة بإظهار الحقائق”، على حد قوله.

    المصدر :
  • رويترز

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