وصول نشطاء أسطول الصمود إلى الأردن بعد الإفراج عنهم من سجون إسرائيل

قارب مشارك في أسطول صمود العالمي يغادر ميناء بيزرت متوجهاً إلى غزة، في إطار مبادرة إنسانية دولية تهدف إلى كسر الحصار البحري الإسرائيلي وتقديم المساعدات الأساسية للفلسطينيين، في بيزرت، تونس، 13 سبتمبر 2025. رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد وصول 45 شخصًا من رعايا عدد من الدول إلى الأراضي الأردنية عبر جسر الملك حسين، بعد مشاركتهم في “أسطول الصمود العالمي” الهادف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إن الخارجية الأردنية نسّقت مع سفارات الدول المعنية لتسهيل إجراءات عبور رعاياها وتنظيم مغادرتهم الأراضي الأردنية في أقرب وقت ممكن.

ويمثل “أسطول الصمود العالمي”، الذي انطلق في أواخر أغسطس/آب الماضي، أحدث مبادرة من نشطاء دوليين لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ نحو 18 عامًا. وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت الأسطول في المياه الدولية واعتقلت المئات من المشاركين، قبل أن تفرج عن عدد منهم في الأيام الأخيرة.

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن النشطاء المفرج عنهم سيغادرون الأردن تباعًا إلى بلدانهم، مشيرة إلى أن الترتيبات شملت تقديم الخدمات الطبية والإقامة المؤقتة لهم إلى حين استكمال إجراءات السفر.

من جانبها، ذكرت حملة “أسطول الصمود المغاربي” أن السلطات الإسرائيلية رحّلت 98 ناشطًا، بينما لا يزال 47 آخرون محتجزين في السجون الإسرائيلية لرفضهم توقيع وثائق المغادرة الفورية، ما يتيح احتجازهم حتى 72 ساعة إضافية.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة تحت حصار مشدد منذ عام 2007، تفاقم بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى ودمارًا واسعًا في البنية التحتية، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.