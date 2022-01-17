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وفاة أحد أبرز معارضي التطعيم في إيطاليا متأثرا بكورونا

17 - يناير - 2022
كورونا في إيطاليا

كورونا في إيطاليا

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أعلنت وسائل إعلام إيطالية عن وفاة لويجي ماريلي القيادي البارز في حركة “لنحرر إيطاليا” المناهضة للتطعيم ضد كورونا متأثرا بالفيروس.

وأشارت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” اليوم الاثنين إلى أن أصدقاء ماريلي من نشطاء حركة “لنحرر إيطاليا” التي كان هو أحد قادتها، كانوا أول من أعلن وفاته على صفحة الحركة على “فيسبوك” لكنهم لم يذكروا سبب مصرعه.

وأفادت الصحيفة بأن أحد أقرب أصدقائه رجل الأعمال مارينو ريكيوتي صرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن ماريلي راح ضحية “كوفيد-19”.

لويجي ماريلي، أحد زعماء معارضي حملة التطعيم في إيطاليا

لويجي ماريلي، أحد زعماء معارضي حملة التطعيم في إيطاليا

وفي تدوينته التي تم حذفها لاحقا أعرب ريكيوتي عن قناعته بأن ماريلي كان من الممكن إنقاذه لو أنه “أصغىلنصائح عائلته وأصدقائه بدلا من اتباع أيديولوجيتكم.. يجب عليكم أن تخجلوا من مجرد ذكر اسمه”.

وأثارت الضجة الإعلامية حول وفاة ماريلي غضب حركة “لنحرر إيطاليا” التي نشرت على موقعها الإلكتروني بيانا دعت فيه وسائل الإعلام إلى الكف عن “استغلال” وفاته لغرض الإساءة لـ”كرامته كرجل منخرط في النضال من أجل تحرير وطننا”، مهددة بملاحقة وسائل الإعلام قضائيا.

كما شددت الحركة على أن “الإصابة والمرض من نصيب المطعمين وغير المطعمين على حد سواء”.

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