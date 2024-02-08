وفاة أسير فلسطيني في سجن عوفر الإسرائيلي

أفادت المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، ومؤسستان فلسطينيتان، اليوم الخميس (8 فبرابر/شباط 2024)، أن شابا فلسطينيا معتقلا إداريا منذ ما يقرب من عامين توفي اليوم في سجن عوفر الإسرائيلي.

وأفازن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك “استشهد المعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار (21 عاما) من بلدة الظاهرية في الخليل”.

وأضاف البيان أن الوفاة حدثت بسبب “جريمة طبية ممنهجة… وفقا للمعطيات المتوفرة”.

وأوضح أن الصبار “معتقل إداريا منذ شهر (مايو) أيار عام 2022، وكان آخر أمر اعتقال إداري صدر بحقه في نوفمبر تشرين الثاني 2023”.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدد تترواح بين ثلاثة أشهر وستة تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.

وأكد المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية وفاة المعتقل دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحول أسباب الوفاة قالت الهيئة والنادي في بيانهما “إن الاحتلال نفذ جريمتين بحق الشهيد الصبار أولا باستمرار اعتقاله الإداري التعسفي تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وبتنفيذ جريمة طبية بحقه”.

وجاء في البيان أن الصبار كان يعاني قبل اعتقاله عام 2022 “من مشكلة خلقية في المعدة والأمعاء… وبعد اعتقاله نفذت إدارة السجون بحقه جريمة طبية بحرمانه من العلاج، وتضاعفت الجريمة بعد السابع من أكتوبر، بحرمانه من الحد الأدنى من العلاج”.

ولم يصدر تعقيب بعد من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة على بيان الهيئة والنادي.

وأشار البيان إلى زيادة أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقارنة بما قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأوضح البيان أن عدد الأسرى في سجون إسرائيل زاد الآن عن 9000 أسير منهم 4384 معتقلا إداريا، ارتفاعا من حوالي 5250 أسيرا ونحو 1320 معتقلا إداريا قبل الحرب.