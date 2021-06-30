وفاة دونالد رامسفيلد عن عمر ناهز 90 عاماً

توفي وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد عن عمر ناهز 90 عاماً.

يذكر أن رامسفيلد (من مواليد 9 يوليو 1932) شغل منصب وزير الدفاع من 1975 إلى 1977 في عهد جيرالد فورد، ومرة أخرى من كانون الثاني (يناير) 2001 إلى كانون الأول (ديسمبر) 2006 في عهد جورج دبليو بوش.

بالإضافة إلى ذلك، كان رامسفيلد عضوًا في الكونغرس الأمريكي لثلاث فترات من ولاية إلينوي (1963-1969)، ومديرًا لمكتب الفرص الاقتصادية (1969-70)، ومستشارًا للرئيس (1969-1973)، والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو (1973). – 74)، ورئيس أركان البيت الأبيض (1974-75). بين ولايته وزيرا للدفاع، شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة العديد من الشركات.