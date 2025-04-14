الأثنين 16 شوال 1446 ﻫ - 14 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة رئيس الوزراء الماليزي السابق عبد الله عن 85 عاماً

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الماليزي السابق عبد الله أحمد بدوي

رئيس الوزراء الماليزي السابق عبد الله أحمد بدوي

A A A
طباعة المقال

قالت أسرة رئيس الوزراء الماليزي السابق عبد الله أحمد بدوي وسلطات الصحة في البلاد إن بدوي توفي، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 85 عاما.

وتولى عبد الله رئاسة الوزراء عام 2003 عقب استقالة مهاتير محمد الذي قضى 22 عاما في السلطة، وكان خامس رئيس وزراء للبلاد.

وقال وزير الصحة السابق خيري جمال الدين، وهو صهر رئيس الوزراء السابق، على منصة إنستجرام إن عبد الله توفي الساعة 07:10 مساء بالتوقيت المحلي (11:10 بتوقيت غرينتش) في المعهد الوطني للقلب بالعاصمة كوالالمبور، دون تحديد سبب الوفاة.

وذكر المعهد في بيان أن رئيس الوزراء السابق نُقل إليه أمس الأحد بعد أن عانى من صعوبات في التنفس وأُدخل على الفور إلى وحدة الرعاية الفائقة.

وأضاف المعهد “رغم كل الجهود الطبية التي بذلت، تُوفي في هدوء محاطا بأحبائه”.

تنحى عبد الله عن منصبه عام 2009، وخلفه نجيب عبد الرزاق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البيت الأبيض
مستشار للبيت الأبيض: أمريكا تحرز تقدماً مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم
علما مصر وقطر
استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار.. إليكم التفاصيل
علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز
الصين تدعو أمريكا إلى الامتثال للقانون الدولي بعد أنباء عن عزمها تخزين معادن

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
بن فرحان في لبنان… زيارة غير معلنة ببنود كثيرة
مرفأ طرابلس
ضبط عشرات صناديق الأسلحة في مرفأ طرابلس.. ماذا في التفاصيل؟
وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى مطار البطين في دولة الإمارات
ردع العدوان - سوريا
صور.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الإمارات