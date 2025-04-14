وفاة رئيس الوزراء الماليزي السابق عبد الله عن 85 عاماً

قالت أسرة رئيس الوزراء الماليزي السابق عبد الله أحمد بدوي وسلطات الصحة في البلاد إن بدوي توفي، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 85 عاما.

وتولى عبد الله رئاسة الوزراء عام 2003 عقب استقالة مهاتير محمد الذي قضى 22 عاما في السلطة، وكان خامس رئيس وزراء للبلاد.

وقال وزير الصحة السابق خيري جمال الدين، وهو صهر رئيس الوزراء السابق، على منصة إنستجرام إن عبد الله توفي الساعة 07:10 مساء بالتوقيت المحلي (11:10 بتوقيت غرينتش) في المعهد الوطني للقلب بالعاصمة كوالالمبور، دون تحديد سبب الوفاة.

وذكر المعهد في بيان أن رئيس الوزراء السابق نُقل إليه أمس الأحد بعد أن عانى من صعوبات في التنفس وأُدخل على الفور إلى وحدة الرعاية الفائقة.

وأضاف المعهد “رغم كل الجهود الطبية التي بذلت، تُوفي في هدوء محاطا بأحبائه”.

تنحى عبد الله عن منصبه عام 2009، وخلفه نجيب عبد الرزاق.