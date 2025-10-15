الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة زعيم المعارضة الكيني المخضرم رايلا أودينجا عن 80 عاماً

منذ 31 دقيقة
زعيم المعارضة الكيني المخضرم رايلا أودينجا

زعيم المعارضة الكيني المخضرم رايلا أودينجا

A A A
طباعة المقال

توفي زعيم المعارضة الكيني المخضرم رايلا أودينجا، الذي سجن عدة مرات أثناء سعيه لمقاومة نظام الحزب الواحد كما ترشح للرئاسة خمس مرات لم تكلل أي منها بالنجاح، عن عمر ناهز 80 عاما في الهند اليوم الأربعاء.

وكان أودينجا يتلقى العلاج في الخارج، وقال المستشفى الذي كان يعالج فيه بمدينة كوتشي الهندية إن أُصيب بسكتة قلبية.

وكان أودينجا على مدى عشرات الأعوام في قلب السياسة الكينية، حيث عقد تحالفات مع أعداء سابقين، وشغل منصب رئيس الوزراء لفترة واحدة.

وأطلق عليه مناصروه لقب (بابا) وتعني “الأب” باللغة السواحيلية، رافضين التخلي عنه حتى عندما اتُّهم باستغلال الانقسامات العرقية لتحقيق مكاسب سياسية أو عقد صفقات مع المعارضين من أجل السلطة.

وكان لإرثه كناشط في مجال الديمقراطية على مدى سنوات دور في إتمام اثنين من أهم الإصلاحات في كينيا، وهما الديمقراطية التعددية عام 1991 والدستور الجديد عام 2010.

وقاد أودينجا الاحتجاجات بعد أن أدت انتخابات مثيرة للجدل عام 2007 إلى انزلاق كينيا لأخطر أعمال عنف سياسي منذ الاستقلال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث. رويترز
هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكي بسبب شرخ في الزجاج الأمامي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
سي.إن.إن نقلا عن ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة إن لم تلتزم حماس بالاتفاق
الجيش الإسرائيلي يقوم باخلاء مصابين من غزة-أرشيفية
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لنقطة التقاء بغزة لاستلام رفات رهائن

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بعد تصريحات ترامب.. توجه أميركي حازم لإنهاء أزمة لبنان!