وفاة زعيم المعارضة الكيني المخضرم رايلا أودينجا عن 80 عاماً

توفي زعيم المعارضة الكيني المخضرم رايلا أودينجا، الذي سجن عدة مرات أثناء سعيه لمقاومة نظام الحزب الواحد كما ترشح للرئاسة خمس مرات لم تكلل أي منها بالنجاح، عن عمر ناهز 80 عاما في الهند اليوم الأربعاء.

وكان أودينجا يتلقى العلاج في الخارج، وقال المستشفى الذي كان يعالج فيه بمدينة كوتشي الهندية إن أُصيب بسكتة قلبية.

وكان أودينجا على مدى عشرات الأعوام في قلب السياسة الكينية، حيث عقد تحالفات مع أعداء سابقين، وشغل منصب رئيس الوزراء لفترة واحدة.

وأطلق عليه مناصروه لقب (بابا) وتعني “الأب” باللغة السواحيلية، رافضين التخلي عنه حتى عندما اتُّهم باستغلال الانقسامات العرقية لتحقيق مكاسب سياسية أو عقد صفقات مع المعارضين من أجل السلطة.

وكان لإرثه كناشط في مجال الديمقراطية على مدى سنوات دور في إتمام اثنين من أهم الإصلاحات في كينيا، وهما الديمقراطية التعددية عام 1991 والدستور الجديد عام 2010.

وقاد أودينجا الاحتجاجات بعد أن أدت انتخابات مثيرة للجدل عام 2007 إلى انزلاق كينيا لأخطر أعمال عنف سياسي منذ الاستقلال.