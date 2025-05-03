وفاة سري أوندر أبرز وسطاء السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني

قال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي إن سري ثريا أوندر، النائب عن الحزب المؤيد للأكراد بالبرلمان وأحد الأطراف الرئيسية في جهود إنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المحظور، توفي اليوم السبت عن عمر يناهز 62 عاما.

كان أوندر، نائب رئيس البرلمان، من بين نواب الحزب الذين التقوا مؤخرا مع زعيم حزب العمال المسجون عبد الله أوجلان، وأجروا محادثات الأسبوع الماضي مع الرئيس رجب طيب أردوغان في محاولة لإنهاء صراع مستمر منذ عقود أودى بحياة عشرات الآلاف.

وذكر مستشفى في إسطنبول أن أوندر نقل إليه قبل حوالي أسبوعين بعد إصابته بنوبة قلبية وتمزق في الشريان الأورطي. وبعد أن استعاد القلب النبض، خضع لعملية جراحية استمرت حوالي 12 ساعة.

وقال المستشفى إن أوندر أمضى 18 يوما في العناية الفائقة، لكنه توفي اليوم السبت بسبب فشل في وظائف الأعضاء.

واشتهر أوندر بذكائه وحضوره العام، وكان أيضا مخرجا وكاتب سيناريو بارعا لأعمال مزجت بين السرد السياسي والنقد الاجتماعي.

وشارك الرجل في عملية التفاوض التي أدت إلى إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار من جانب واحد في مارس آذار. وقبل عقد من الزمان، لعب أيضا دورا محوريا في الوساطة في المحادثات بين حكومة أردوغان وحزب العمال الكردستاني.

وسُجن أوندر عام 2018 بسبب خطاب اعتُبر “دعاية إرهابية”، ومثل للمحاكمة لاحقا في قضية احتجاجات كوباني، وواجه عقوبة السجن المؤبد، لكنه لم يسجن لحصانته البرلمانية.

كما قضى فترة في السجن في ثمانينيات القرن الماضي عقب انقلاب عسكري.