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وفاة شخصين وإجلاء أكثر من ألف جراء أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2025 9:29 صباحًا
السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ييسان، كوريا الجنوبية، 17 يوليو 2025. رويترز

السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ييسان، كوريا الجنوبية، 17 يوليو 2025. رويترز

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ذكرت وزارة الداخلية والأمن في كوريا الجنوبية أن شخصين لقياحتفهما وجرى إجلاء أكثر من ألف بعد هطول أمطار غزيرة على البلاد اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إنه منذ أمس الأربعاء وحتى الساعة 11 صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش) غمرت الأمطار بضعة أجزاء من منطقة تشونجتشيونج، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة سول، بمنسوب مياه تجاوز 400 مليمتر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن المنطقة شهدت هطول أمطار بمعدل غير مسبوق، وتتوقع المزيد من الأمطار مساء اليوم.

وصدرت تحذيرات من انهيارات أرضية عند أعلى مستوى لعدة مناطق من ضمنها تشونجتشيونج مع استمرار الأمطار الغزيرة.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن مياه الأمطار غمرت 87 طريقا و38 مبنى في غضون ساعتين تقريبا في مدينة جوانجو، التي تبعد حوالي 267 كيلومترا جنوبي سول.

وأعلنت وزارة التعليم إغلاق نحو 403 مدارس وتضرر ممتلكات 166 مدرسة أخرى جراء الأمطار الغزيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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