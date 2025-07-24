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وفاة شخصين وتدمير منازل في حريق غابات هائل في قبرص

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2025 9:08 صباحًا
مروحية إطفاء تلقى المياه لإخماد حريق في منطقة سوني بالقرب من ليماسول، قبرص، 24 يوليو 2025. رويترز

مروحية إطفاء تلقى المياه لإخماد حريق في منطقة سوني بالقرب من ليماسول، قبرص، 24 يوليو 2025. رويترز

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لقي شخصان حتفهما وأُجلي المئات إثر حريق غابات هائل اندلع في جنوب قبرص، مدمرا منازل ومهددا مناطق سكنية وسط موجة حر شديدة.

وكافح رجال الإطفاء لاحتواء الحريق بعد اندلاعه في منطقة جبلية شمالي مدينة ليماسول الجنوبية ظهر أمس الأربعاء، أذكته رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة.

وخلال الليل، عُثر على شخصين ميتين في سيارة محترقة، بينما واصلت السلطات جهودها لإجلاء المحاصرين في قرية لوفو على بُعد حوالي 26 كيلومترا من ليماسول.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس للصحفيين من موقع الحادث في وقت سابق “الوضع صعب للغاية ومساحة الحريق هائلة. نُشرت جميع القوات”.

ووصلت درجات الحرارة في الجزيرة إلى 43 درجة مئوية أمس الأربعاء ما استدعى إصدار تحذير من الطقس. ومن المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية اليوم الخميس في ظل درجات حرارة قد تصل إلى 44 ليصبح اليوم هو الأكثر حرارة في السنة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس إن قبرص طلبت المساعدة من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن ترسل إسبانيا طائرتين اليوم الخميس. كما تعهد الأردن بتقديم المساعدة.

وتعاني قبرص من جفاف مستمر منذ فترة طويلة مما أدى إلى انخفاض حاد في موارد المياه الشحيحة.

وتقع المنطقة المتضررة شمالي خزان كوريس القبرصي، وهو الأكبر في الجزيرة. وبلغ منسوب المياه في الخزان 15.5 بالمئة فقط من سعته أمس الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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