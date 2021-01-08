وفاة ضابط شرطة شارك في فض اضطرابات الكابيتول

أفادت شبكة “CNN”، استنادا إلى مصادر أمنية مطلعة، بوفاة ضابط شرطة، شارك في فض الاضطرابات التي قام بها أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، داخل مقر الكونغرس.

وأوضحت الشبكة نقلا عن 3 مصادر أن ضابطا في شرطة الكابيتول فارق الحياة نتيجة إصابته بجروح خطيرة خلال أعمال الشغب التي شهدها مجمع الكابيتول الأربعاء.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم سيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد رجال شرطة و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب “حوادث تطلبت إسعافا عاجلا”، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

ويوم الخميس، أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة.