وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله للمستشفى

قالت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان اليوم الخميس إن معتقلا فلسطينيا يبلغ 20 عاما معتقل في سجن إسرائيلي منذ أكثر من عام توفي بعد نقله للمستشفى.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك “المعتقل مصعب حسن عديلي (20 عاما) من نابلس، توفي في مستشفى (سوروكا) الليلة الماضية، وهو معتقل منذ 22-3-2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر”.

ولم يوضح البيان ظروف وفاة عديلي أو سبب نقله للمستشفى وكان قد بقي للإفراج عنه أقل من أسبوع.

ولم يصدر بيان من الجهات الإسرائيلية المختصة يوضح ظروف وفاة عديلي.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن اسرائيل تحتجز في سجونها “أكثر من 9900 أسير، من بينهم نحو 400 طفل، و29 امرأة، و51 صحفيا”.