وفاة مهاجرتين بعد اصطدام قارب بشاطئ صخري بجزيرة خيوس اليونانية

قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة “إن مهاجرتين لقيتا حتفهما بعد اصطدام قاربهما بشاطئ صخري في جزيرة خيوس اليونانية في ساعة متأخرة من مساء أمس”.

وأضاف أن طواقم الطوارئ أنقذت في البداية خمسة أفراد في موقع الحادث، بينهم اثنتان كانتا فاقدتين للوعي. وعثرت فرق البحث لاحقا على اليابسة على 24 مهاجرا آخرين في المنطقة المحيطة.

وقالت السلطات إن خدمة الإسعاف نقلت 12 منهم إلى مستشفى خيوس العام حيث تم إعلان وفاة الامرأتين الفاقدتين للوعي. ونُقل الباقون إلى مركز للاستقبال وتحديد الهوية في خيوس.

وكانت اليونان على خط المواجهة في أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016 عندما تدفق إلى أوروبا ما يربو على مليون مهاجر فرارا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

لكن منذ ذلك الحين انحسرت تدفقات المهاجرين.

وشددت اليونان قواعدها للهجرة في الآونة الأخيرة بعد وصول وافدين من ليبيا عبر جزيرتي كريت وجافدوس.