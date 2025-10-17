الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة مهاجرتين بعد اصطدام قارب بشاطئ صخري بجزيرة خيوس اليونانية

منذ ساعة واحدة
خفر السواحل اليوناني ينتشل جثث 4 مهاجرين

خفر السواحل اليوناني ينتشل جثث 4 مهاجرين

A A A
طباعة المقال

قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة “إن مهاجرتين لقيتا حتفهما بعد اصطدام قاربهما بشاطئ صخري في جزيرة خيوس اليونانية في ساعة متأخرة من مساء أمس”.

وأضاف أن طواقم الطوارئ أنقذت في البداية خمسة أفراد في موقع الحادث، بينهم اثنتان كانتا فاقدتين للوعي. وعثرت فرق البحث لاحقا على اليابسة على 24 مهاجرا آخرين في المنطقة المحيطة.

وقالت السلطات إن خدمة الإسعاف نقلت 12 منهم إلى مستشفى خيوس العام حيث تم إعلان وفاة الامرأتين الفاقدتين للوعي. ونُقل الباقون إلى مركز للاستقبال وتحديد الهوية في خيوس.

وكانت اليونان على خط المواجهة في أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016 عندما تدفق إلى أوروبا ما يربو على مليون مهاجر فرارا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

لكن منذ ذلك الحين انحسرت تدفقات المهاجرين.

وشددت اليونان قواعدها للهجرة في الآونة الأخيرة بعد وصول وافدين من ليبيا عبر جزيرتي كريت وجافدوس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريباً
حزب العدالة والتنمية التركي
حزب العدالة والتنمية التركي يقترح مشروع قانون يهدف لزيادة إيرادات الموازنة
علم ألمانيا
برلين: المكالمة الهاتفية مع ترامب تظهر تفاعل بوتين مع الضغوط

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟