وفاة مهاجرين وفقدان نحو 20 بعد غرق قاربهم قبالة إيطاليا

منذ 6 دقائق
قارب مهاجرين

قال نيكولا ديل أرشيبرتي المنسق القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيطاليا الأحد إن قارب مهاجرين على متنه نحو 35 شخصا أبحر من ليبيا وانقلب في وسط البحر المتوسط مما أسفر عن وفاة امرأة وفقدان أكثر من عشرين آخرين.

وأضاف ديل أرشيبرتي أن عملية الإنقاذ نفذها خفر السواحل الإيطالي الجمعة قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وشهدت العملية إنقاذ 11 مهاجرا بينهم أربعة أطفال دون ذويهم وانتشال جثة امرأة حامل.

ونقل الناجون والجثة إلى لامبيدوزا في حين لا يزال باقي الركاب في عداد المفقودين.

وقال ديل أرشيبرتي إن القارب انقلب بعد يومين في البحر. وأضاف مستشهدا ببيانات من وكالات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 32700 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط منذ 2014، مضيا أن تقديرات تشير إلى أن من بين كل خمسة منهم طفل.

وعلق فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، على خبر غرق القارب على منصة إكس قائلا إن ما لا يقل عن 916 مهاجرا لقوا حتفهم في وسط البحر المتوسط حتى الآن خلال عام 2025.

    المصدر :
  • رويترز

