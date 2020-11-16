وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن عمر 79 عاما

أعلنت وسائل إعلام سورية، في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما.

وذكرت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل: “وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم”.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن “وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم”.

ولم ترد بعد تفاصيل عن سبب الوفاة، لكن المعلم كان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشكلات في القلب.

وعُين المعلم وزيرا للخارجية في عام 2006 وشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.

وليد المعلم من مواليد دمشق 1941، وقد تخرج من جامعة القاهرة بمصر عام 1963 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

تدرج المعلم في وزارة الخارجية السورية وعين سفيرا لسوريا لدى الولايات المتحدة وشارك في محادثات السلام السورية الإسرائيلية منذ 1990 وحتى 1999.