وفاة 15 شخصاً في حادث اصطدام حافلة بشمال شرق البرازيل

قالت شرطة الطرق السريعة الاتحادية البرازيلية في بيان إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث حافلة بولاية بيرنامبوكو شمال شرق البلاد مساء اليوم الجمعة بعد أن فقد السائق السيطرة على الحافلة.

وقع الحادث قبل الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن فقد السائق السيطرة على الحافلة وانحرف إلى المسار المعاكس ثم اصطدمت الحافلة بالصخور على جانب الطريق السريع ما تسبب في اصطدامها بحاجز رملي أدى إلى انقلابها. وتقول شرطة الطرق السريعة الاتحادية إن ملابسات الحادث قيد التحقيق.

وأشارت قائمة بالراكبين اطلعت عليها الشرطة إلى أن الحافلة كانت تقل 30 راكبا، وتم تأكيد وفاة نصفهم حتى الآن، بينهم 11 امرأة وأربعة رجال. ولم يتم الكشف عن العدد الإجمالي للمصابين حتى الآن.

وجاء في البيان أن السائق تعرض لإصابات بجروح طفيفة وخضع لاختبار نسبة الكحول في الدم جاءت نتيجته ضمن المعدل الطبيعي.

وقالت الشرطة إن هناك مؤشرات على أن بعض الركاب ربما لم يكونوا يربطون أحزمة الأمان وقت وقوع الحادث.